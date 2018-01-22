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23 Січень 2018, Київ 07:40
Новини | Події

Тіла загиблих в Кабулі українців привезуть до України 23-24 січня – Клімкін

Дим над готелем «Інтерконтиненталь» у Кабулі, 21 січня 2018 року

Тіла загиблих в результаті теракту в столиці Афганістану Кабулі українців привезуть до України протягом 23-24 січня, повідомив в ефірі каналу ATR у понеділок міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Певні побоювання, що ще є жертви серед українців, у нас є, але дуже сподіваємося, що протягом найближчих годин будемо це знати», – сказав міністр, який вказав про підтвердження смерті сімох українських громадян.

Клімкін заявив, що українські консули працюють на місці теракту в тісній співпраці з афганською владою.

Раніше сьогодні заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рахімі повідомив Радіо Свобода, що серед загиблих внаслідок нападу в Кабулі іноземців є дев’ятеро громадян України.

Ввечері 20 січня внаслідок нападу бойовиків на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі загинули щонайменше 30 людей, серед них 14 – іноземці, в тому числі – громадяни України. Представники влади також заявляли про загибель деяких нападників, що були вбиті силами безпеки. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Талібан».

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