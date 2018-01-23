Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі завершила участь у першому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam – відкритому чемпіонаті Австралії. За 1 годину 13 хвилин четверта сіяна в Мельбурні програла 37-й ракетці світу бельгійці Еліз Мертенс – 4:6, 0:6.

Попри поразку, вихід до чвертьфіналу став для 23-річної українки найкращим на сьогодні результатом на Australian Open. Таких же успіхів вона в 2015 і 2017 роках досягала на відкритому чемпіонаті Франції, а на Вімблдоні ті відкритому чемпіонаті США максимумом Еліни Світоліної досі залишається четверте коло.