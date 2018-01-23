ЦПК: депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення, повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції» на своєму сайті у вівторок.

Згідно з повідомленням, депутати від фракцій БПП та «Народний фронт» пропонують законопроектом №7499 звільнити чиновників від відповідальності за набуття або передачу іншим особам статків, походження яких він не може пояснити. Натомість, притягти потенційного корупціонера до відповідальності можна буде лише, якщо майно придбано незаконно.

«Таким чином, придбання державними службовцями чиновниками автівок та квартир, що коштують у сотні разів більше від їхнього офіційного заробітку, якщо це зроблено офіційно, скажімо, в автосалоні – не передбачатиме кримінальної відповідальності, якщо законопроект буде ухвалено парламентом», – прокоментувала керівник юридичного відділу «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

Крім того, законопроект легалізує приховування корупційного майна чиновників через оформлення його на третіх осіб, додали у ЦПК.

У громадській організації наголошують, що законопроект, який пропонують депутати для ухвалення, «повністю знищує відповідальність за незаконне збагачення».

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була запроваджена у 2015 році як одна з вимог ЄС із виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одне із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.