Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ в Києві

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 23 січня зустрівся в Києві з начальником Генерального штабу українським Збройних сил Віктором Муженком.

«У ході зустрічі генерал армії України Віктор Муженко поінформував американського дипломата про поточну ситуацію на сході України. Сторони обмінялися поглядами щодо актуальних питань регіональної безпеки і перспектив розвитку двосторонніх відносин між Україною і США в оборонній сфері», – йдеться в повідомленні Генштабу у Facebook. Інших подробиць у повідомленні немає.

Участь у зустрічі також взяла посол США в Україні Марі Йованович.

22 січня в коментарі Українській службі «Голосу Америки» Волкер повідомив, що для того, щоб ознайомитися з ситуацією в регіоні, він 24 січня поїде на схід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві.

26 січня в Дубаї Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Під час переговорів сторони обговорять ситуацію в зоні збройного конфлікту насході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Курт Волкер назвав «кроком назад» минулу зустріч з помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим, що відбулася 13 листопада в Белграді. Він наголосив, що Росія була не готова до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.