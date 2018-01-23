Пункти приймання вторинної сировини в Україні позначили на інтерактивній мапі – Мінекології

У Міністерстві екології та природних ресурсів повідомили, що раніше створену інтерактивну мапу сміттєзвалищ доповнили інформацією з усієї України про пункти приймання вторинної сировини.

«Інформаційний сервіс дозволяє у лічені хвилини визначити розташування найближчого пункту приймання вторинної сировини у кожному регіоні України. Загалом на мапі відображено понад 700 пунктів на всій території України з їх контактними даними та класифікацією видів вторинної сировини, яку там приймають (батарейки, люмінесцентні лампи, макулатура, пластик, скло тощо)», – йдеться в повідомленні.

Щоб знайти необхідний об’єкт, потрібно під зображенням інтерактивної мапи сміттєзвалищ знайти рядок «Шари» та обрати зі списку «Пункти прийому вторсировини». Позначення на карті змінять свій колір на синій, а потім вже можна серед них обрати найближчий пункт прийому. Новий сервіс працює у тестовому режимі, але дозволяє користувачам вносити корективи до розміщеної інформації у випадках, коли пункт приймання не було виявлено за вказаною адресою.

Крім того, користувачі мають можливість додавати інформацію про нові пункти приймання вторинної сировини, які з’явилися у їхньому населеному пункту, але не вказані на мапі.

«Ми сподіваємось, що зібрана в одному місці інформація про пункти приймання вторсировини не лише спростить їх пошук, але й дозволить залучати все більше громадян до роздільного збирання сміття. Це вкрай актуальна тема, враховуючи не лише наші зобов’язання перед ЄС, але й весь той негативний вплив, якого зазнає природа і самі люди через неправильне поводження із відходами», – прокоментував міністр екології Остап Семерак.

Він додав, що лише столиця «продукує» за рік майже 1,5 мільйона тонн сміття, з якого утилізується приблизно п’ята частина. Водночас, як зазначив Семерак, 1 тонна макулатури зберігає від вирубування близько 20 дерев.

За даними Мінекології, на сьогодні найбільше об’єктів прийому вторсировини є у місті Києві (119), на Закарпатті (75), а також на Харківщині (84) та Дніпропетровщині (37).