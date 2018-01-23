ПАРЄ закликала докладати більше зусиль для захисту мов нацменшин

Парламентська асамблея Ради Європи закликала докладати більше зусиль для захисту мов нацменшин і закликала до створення щорічної премії для країн, які активно просувають їх використання.

У резолюції та рекомендації, що базується на доповіді депутата від Угорщини Рози Гоффманн, Асамблея зазначила, що лише 25 із 47 держав-членів ратифікували Хартію Ради Європи про заохочення мовного різноманіття.

«Мовне розмаїття – це частина спільної європейської культурної спадщини, тому захист і підтримка розвитку цих мов є фундаментальною європейською цінністю», – сказали парламентарі.

За повідомленням ЗМІ, також у ПАРЄ питання українського закону про освіту у доповіді щодо захисту мов менщин було згадано в пояснювальній записці доповідача.

22-26 січня у французькому Страсбурзі відбувається зимова сесія Асамблеї.