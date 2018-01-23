Адміністрація президента оприлюднила імена нових кандидатів у члени ЦВК

В адміністрації президента України у вівторок ввечері оприлюднили імена 13 осіб, щодо яких раніше сьогодні Петро Порошенко підписав подання на призначення.

Згідно з повідомленням президентської канцелярії, до списку потрапили Алла Басалаєва, Наталія Бернацька, Михайло Вербенський, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукар, Євген Радченко, Надія Синиця, Тетяна Сліпачук, Леонтій Шипілов, Тетяна Юзькова.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, іншим рішенням звільнивши з посади членів ЦВК у зв’язку із закінчення терміну повноважень. Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент розпочне роботу нової сесії в лютому якраз з розгляду кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії.

На сьогодні семирічний термін повноважень сплив у 13 з 15 членів ЦВК, але вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Влітку 2016 року президент України Петро Порошенко запропонував звільнити 12 із 15 членів Центральної виборчої комісії, серед яких голова ЦВК Михайло Охендовський і його заступники Андрій Магера та Жанна Усенко-Чорна. Президент також вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Однак спікер парламенту Андрій Парубій тоді заявив, що вони не знаходять підтримки депутатів і що президент готовий у разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК.

Подання про призначення нових членів ЦВК президент вносить у Верховну Раду після консультацій з фракціями й обговорення їхніх пропозицій.