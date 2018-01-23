Двох поліцейських, які постраждали від гранати в Бердянську, доправили в лікарню Дніпра

Двох поліцейських, які зазнали тяжких поранень від вибуху гранати в Бердянську, у вівторок авіацією доправили до Дніпра. За даними обласної клінічної лікарні імені Мечникова, стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані. Як повідомили лікарі, обох поранених готують до операцій: в одного з них розпочався запальний процес.

Третій поранений поліцейський залишився у Бердянську, його стан оцінюють як задовільний.

Троє поліцейських були тяжко поранені в Бердянську Запорізької області вранці 22 січня після того, як зловмисник кинув у них гранату. Як повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи. Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. Сам чоловік загинув.

У МВС України уточнюють, що всього від моменту створення Національної поліції України при виконанні службових обов’язків були поранені 1197 поліцейських, з них 38 – у зоні бойових дій на Донбасі. 24 працівники поліції загинули, з них чотири – на Донбасі.