АП: питання щодо Донбасу обговорили на зустрічі Порошенко і Волкер

В Адміністрації президента України пізно ввечері 23 січня повідомили, що президент Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер обговири питання, що стосуються врегулювання ситуації на Донбасі.

«Наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону. Петро Порошенко та Курт Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року та важливість завершення цього процесу. Було привернуто увагу до ухвалення Закону України про реінтеграцію окупованих територій», – йдеться в повідомленні.

В президентській канцелярії зазначили, що сторони наголосили на пріоритетності мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі.

Сам Курт Волкер поки не коментував деталей бесіди з президентом Петром Порошенком.

Раніше у вівторок спецпредставник Держдепартаменту США з питань України провів зустрічі з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком та міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

Курт Волкер прибув до України 23 січня для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляху мирного врегулювання на Донбасі. А вже в п’ятницю Волкер проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає.