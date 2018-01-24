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24 Січень 2018, Київ 08:20
Новини | Політика

«США активно взялися за процес вирішення конфлікту на Донбасі» – ранковий ефір Радіо Свобода

Волкер та Сурков зустрінуться вперше після рішення США щодо зброї Україні;

Українська збірна відправилася на зимову Олімпіаду в Корею;

В Україні продовжують зростати тарифи на комуналку.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: колишній заступник міністра оборони України Анатолій Лопата та політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім.Кучеріва Руслан Кермач; віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир Бринзак та спортивний журналіст Валентин Щербачов; директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко та співголова «Фонду енергетичних стратегій» Дмитро Марунич.

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