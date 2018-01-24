На Донбасі вперше за тривалий час не було обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вперше за тривалий час у зоні бойових дій доба 23 січня минула без порушень режиму припинення вогню.

«Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 23 січня також не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в одному порушенні «режиму тиші» поблизу села Логвинове.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.