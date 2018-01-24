Захист оскаржив запобіжний захід стосовно Балуха – адвокат

Сторона захисту оскаржила запобіжний захід стосовно засудженого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха, повідомила «Крим.Реалії» його адвокат Ольга Дінзе. За її словами, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму ще не розглянув скаргу адвоката.

«Цей запобіжний захід може бути і скасований, ніяких підстав для обрання йому такого запобіжного заходу у суду не було. У другій справі (про «дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства» – ред.) йому також може бути обрано запобіжний захід. Відповідно, його нікуди не відправлять (Балух нині перебуває в СІЗО – ред.). Поки матеріали справи закріплені за Роздольненським судом, потім будуть спрямовані до Верховного суду, і по другій справі може бути обрано запобіжний захід, але не обов’язково утримання під вартою», – прокоментувала Дінзе.

У другій справі проти Балуха, зауважила Дінзе, матеріали мають бути відправлені в прокуратуру на перевірку та затвердження обвинувального висновку.

«Якщо з’ясується, що весь склад Роздольненського суду вже розглядав кримінальні справи стосовно Балуха, відповідно, справа має бути направлена до іншого суду того самого значення», – додала адвокат.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 16 січня засудив українського активіста Володимира Балуха, обвинуваченого в зберіганні боєприпасів, до трьох років і семи місяців колонії-поселення, штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень) і взяв його під варту під час засідання.

На початку грудня 2017 Володимиру Балуху висунули звинувачення за новою статтею – «дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства». Звинувачення висунули в рамках провадження, яке правоохоронці відкрили під час утримання Балуха в СІЗО Сімферополя. Раніше в цій справі активіста звинувачували в «застосуванні насильства стосовно представника влади».

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію.