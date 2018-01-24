Суд допитав Могильова у справі Януковича про держзраду

Оболонський райсуд Києва провів допит колишнього голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолія Могильова у справі екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді.

У суді Могильов зазначив, що на момент захоплення будівлі парламенту Криму не можна було встановити приналежність людей зі зброєю до збройних сил тієї чи іншої країни.

Могильов також повідомив, що 21 лютого 2014 року востаннє зустрічався з Януковичем, який сказав, що його життю загрожує небезпека і йому потрібно залишити Київ.

При цьому, за словами Могильова, йому було відомо про те, що в останні дні лютого 2014 року Янукович перебував в Криму, але не офіційно.

Допит Могильова тривав близько 20 хвилин. Засідання у цій справі перенесли на 25 січня.

Раніше сьогодні у цій справі суд допитав голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.