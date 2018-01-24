Суд в окупованому Криму взяв Рамазанова під арешт на 30 діб – адвокат

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд вирішив взяти затриманого після обшуку в селі Новий Мир Сімферопольського району кримського татарина Ісмаїла Рамазанова під арешт на 30 діб, до 23 лютого.

Як повідомляє «Крим.Реалії», адвокат Олексій Ладін клопотав обрати альтернативний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або підписки про невиїзд.

«Проаналізувавши матеріали, надані слідчим, захисту цілком очевидно, що матеріали не містять необхідних обґрунтувань, щоб суд міг обрати такий тяжкий запобіжний захід», – зазначив адвокат.

Згідно з повідомленням, під час оголошення рішення суду Рамазанов не міг стояти через біль, швидка на прохання адвоката не приїхала. Під час засідання сам Ісмаїл Рамазанов заявив, що його побили співробітники управління ФСБ Росії в окупованому Криму.

Затриманого 23 січня після обшуку в селі Новий Мир Сімферопольського району кримського татарина Ісмаїла Рамазанова звинувачують у поширенні інформації, що розпалює міжнаціональну ворожнечу і міжрелігійну ненависть.

23 січня в Сімферопольському та Кіровському районах анексованого Криму російські силовики провели обшуки.

Після анексії в Криму відбуваються масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».