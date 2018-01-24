Російські дрони і артилерія на Донбасі є головними викликами для ЗСУ – генерал США Годжес

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що російська тактика боїв на сході України демонструє складну інтеграцію безпілотних літальних апаратів, електронних, мінометних і артилерійських засобів ведення війни, що створює серйозні проблеми для українських військ. Про це Годжес сказав 24 січня у Вашингтоні під час виступу на Комісії з безпеки та співробітництва у Європі, відомій як Гельсінська комісія.

«Російська здатність до електронних воєн – це те, про що нам ніколи не доводилося турбуватися в Афганістані та Іраку. Українці живуть в цьому середовищі. Таким чином, ви не можете говорити по радіо чи якому-небудь незахищеному пристрої, тому що це заглушать чи перехоплять, а то й гірше – знайдуть, а тоді знищать», – сказав Годжес.

За його словами, підтримувані Росією командири «відточують» тактику використання дронів й артилерії на Донбасі, що дозволяє їм ліквідовувати, зокрема, українські мінометні та артилерійські з’єднання.

На думку Годжеса, США і європейські союзники повинні більше повідомляти світ про військові можливості Росії на Донбасі. Він також заявив, що недавнє рішення США надати Україні більш досконале озброєння, в тому числі протитанкову зброю Javelin, важливий сигнал, щоб переконати росіян домовитися про припинення конфлікту.

«Для цього має бути дипломатичне вирішення. Росія повинна в якийсь момент погодитися припинити підтримку сепаратистів або вийти звідти, щоб дозволити Україні відновити контроль над її кордоном з Росією», – сказав Годжес.

Він зазначив, що нині на Донбасі є близько 35-40 тисяч бойовиків, підтримуваних Росією, і приблизно 4-5 тисяч російських офіцерів чи командирів. Генерал запевнив, що у Заходу є «можливість показати усім, що конкретно робить Росія на Донбасі, що було б корисно для підтримки тиску на Росію».

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Росія заперечує, що підтримує це збройне протистояння, попри переконливі докази того, що Москва забезпечує військову, економічну та політичну підтримку сепаратистів у бойових діях, що вже забрали життя понад 10 тисяч людей.