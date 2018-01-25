На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 24 січня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції українських військових, порушення сталися на Луганському напрямку та на Приазов’ї.

«Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись мінських домовленостей», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» заявили про поранення двох бойовиків внаслідок обстрілу українських військових на Приазов’ї, всього станом на 20:00 минулої доби сепаратисти нарахували дев’ять порушень перемир’я з боку ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 24 січня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.