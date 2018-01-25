Трамп вирушив з Вашингтона до Давоса

Президент США Дональд Трамп вирушив з Вашингтона до швейцарського Давоса, де відбуваються щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Білий дім заявив, що Трамп планує використати свою участь в обговоренні глобальних проблем для сприяння американському бізнесу.

25 січня Трамп має намір провести кілька зустрічей, у тому числі з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими главами держав. Серед них може бути й президент України Петро Порошенко, який уже перебуває в Давосі.

Очікується, що президент США відвідає прийом для світових лідерів, а також матиме приватні обіди з керівниками деяких європейських компаній, які здійснюють значні операції в США, повідомив головний економічний радник Трампа Гері Кон.

26 січня американський лідер виступить із доповіддю, перш ніж вилетіти до Вашингтона.

24 січня в Цюріху понад 1000 людей протестували проти приїзду Трампа до Швейцарії.