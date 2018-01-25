У Москві кінотеатр показав «Смерть Сталіна» без прокатного посвідчення

У кінотеатрі «Піонер» у Москві почався показ фільму «Смерть Сталіна», в якого Міністерство культури Росії раніше відкликало прокатне посвідчення. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з місця події.

Адміністрація кінотеатру не робила перед сеансом ніяких спеціальних оголошень. Початок показу фільму також не супроводжувалося акціями протесту.

Світова прем’єра британської сатиричної комедії «Смерть Сталіна» Армандо Януччі відбулася у вересні 2017 року. Сюжет кінокартини зосереджений на змаганні за владу в СРСР після смерті Йосифа Сталіна в 1953 році.

Спочатку картина отримала прокатне посвідчення в Росії, однак 23 січня Міністерство культури країни скасувало показ, пояснивши це зверненням «групи юристів», які побачили у фільмі ознаки екстремізму і визнали, що він ображає пам’ять загиблих.

У відомстві заявили, що пропонували прокатнику перенести прем’єру на півроку у зв’язку з річницею Сталінградської битви. Перевірити фільм на екстремізм попросили Генпрокуратуру Росії.