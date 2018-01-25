Вчені Керчі припускають, що фортеця Єні-Кале руйнується через потік машин з переправи

Руйнування історичної фортеці Єні-Кале в анексованому Росією Криму може бути викликане коливаннями ґрунту через масовий потік автомобілів з Керченської переправи і руху поїздів. Таку заяву зробили в керченському Східно-Кримському історико-культурному заповіднику.

Як повідомили в прес-службі заповідника, також причиною може бути «сейсмічна активність Керченського півострова».

В установі зазначили, що Східно-Кримський заповідник звернувся в МНС Росії з проханням направити фахівців для обстеження стану арки воріт фортеці і «допомогти в усуненні надзвичайній ситуації». Прес-служба зазначила, що заповідник «не має права за законом вжити кардинальних заходів для ліквідації наслідків даної ситуації».

«Ряд кам’яної кладки, що обвалився, реставрувався в період 1970-х років. Нинішній стан об’єкта становить небезпеку не тільки для самого пам’ятника, але і для туристів, відвідувачів і людей, що проживають у фортеці», – йдеться в повідомленні.

У заповіднику висловили надію на «рішення влади Криму про проведення екстрених протиаварійних рятувальних робіт» пам’ятки архітектури.

24 січня стало відомо, що в Керчі обрушилася частина облицювальних каменів зводу південних воріт фортеці Єні-Кале.

Фортеця розташована на березі Керченської протоки, вона була побудована османами в XVIII столітті. Фортеця контролювала прохід кораблів між Азовським і Чорним морями.

У 2015 році Великі мітридатські сходи – один із головних символів Керчі, постраждали від часткового обвалення, арочний звід на одному з прольотів сходів тріснув по всій площі.