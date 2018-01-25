Казахстан: водіїв автобуса, у якому згоріли 52 людини, затримали

У Казахстані затримали трьох водіїв автобуса, у якому згоріли 52 громадяни Узбекистану, повідомили в прокуратурі Актюбинської області, що на північному заході Казахстану.

Трьох водіїв, громадян Казахстану, підозрюють у порушенні правил безпеки, зазначили в прокуратурі.

18 січня на заході Казахстану в регіоні Актобе загорівся автобус, який їхав із Шимкента до Росії. Із 57 людей, які перебували в транспорті, 52 – загинули.

У МВС Казахстану заявили, що причиною пожежі в автобусі в Казахстані було відкрите вогнище на портативній газовій плиті. Слідчі вважають, що вона використовувалася для опалення в автобусі.