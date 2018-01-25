Порошенко і Рютте скоординували зусилля в розслідуванні катастрофи MH17 – АП

Президент України Петро Порошенко й прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скоординували зусилля, спрямовані на покарання винних у збитті малайзійського авіалайнера рейсу MH17 у небі над Донбасом, повідомляє Адміністрація президента України. Зустріч відбулася на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Як зазначили в АП, Порошенко наголосив, що розраховує на подальшу підтримку Нідерландами політики санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловив сподівання на тісне співробітництво в ООН, зокрема у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Наприкінці вересня 2016 року міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. Місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало під контролем бойовиків, контрольованих Росією. До числа підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».