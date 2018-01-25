Уряд надіслав на перевірку подання про звільнення Насірова – Гройсман

Кабінет Міністрів України надіслав подання міністра фінансів про звільнення відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

«Є подання міністра фінансів щодо глави Державної фіскальної служби. Ми направляємо це зараз у вищий корпус державної служби. Закон передбачає процедуру. Тобто: внесено на держслужбу, держслужба вносить подання уряду, уряд ухвалює рішення», – заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

17 січня міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду порушив питання про звільнення Романа Насірова, на що прем’єр-міністр заявив, що винесе це питання на уряд, як тільки отримає подання з дотриманням процедур.

19 січня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову до 19 березня. За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжували кілька разів.