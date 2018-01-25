Захист Сущенка подав апеляцію на рішення продовжити йому арешт – адвокат

Захист українського журналіста Романа Сущенка подав апеляцію на рішення Московського міського суду продовжити йому арешт, повідомив адвокат українця Марк Фейгін у Twitter.

«Я подав апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка», – написав Фейгін.

24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня 2018 року.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.