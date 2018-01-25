МЗС України висловило протест через направлення Росією чергового «гумконвою»

Міністерство закордонних справ висловлює протест через направлення Росією чергового «гуманітарного конвою» на тимчасово окуповану територію України. Як йдеться у заяві МЗС, російський вантаж був переміщений усупереч нормам міжнародного права.

«МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до держави-агресора припинити вчинення протиправних дій та неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України», – вказано в документі.

25 січня МНС Росії надіслало на окуповану частину українського Донбасу 73-й «гумконвой». Як заявили у російському відомстві, у колоні ­– 400 тонн вантажів і переважно ­дитячими продуктовими наборами.

Досі жоден із попередніх таких «гуманітарних конвоїв» українських митних і прикордонних процедур не проходив, бо не відповідав ні міжнародному, ні українському законодавству. Через це українські прикордонники і митники, які чергують на російських пунктах пропуску на кордоні з окупованою частиною Донбасу «Донецьк» і «Матвеєв Курган» для можливого оформлення гуманітарної допомоги з Росії, щоразу змушені відмовлятися від такого оформлення. Дотепер українська міжвідомча група щоразу здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій, Росія вводить ці конвої через кордон в односторонньому порядку. Таку поведінку Росії також критикує Захід.

Від квітня минулого року Росія вдвічі скоротила частоту введення таких конвоїв – до одного разу на місяць із двох.