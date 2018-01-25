Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Січень 2018, Київ 09:38
Новини | Події

У будівлі суду на Луганщині застрелився нацгвардієць – поліція

У Сєверодонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області скоїв самогубство військовослужбовець.

«Близько 6:30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від старшого наряду охорони Апеляційного суду Луганської області про те, що під час несення служби наряду у складі 3-х військовослужбовців, 22-річний солдат НГУ скоїв самогубство», – йдеться в повідомленні управління Нацполіції в Луганській області.

У поліції повідомили про вилучення табельної зброї загиблого, обставини та причини події встановлюються.

Повідомляється про відкриття кримінального провадження за статтею про вбивство.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG