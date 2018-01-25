У будівлі суду на Луганщині застрелився нацгвардієць – поліція

У Сєверодонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області скоїв самогубство військовослужбовець.

«Близько 6:30 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення від старшого наряду охорони Апеляційного суду Луганської області про те, що під час несення служби наряду у складі 3-х військовослужбовців, 22-річний солдат НГУ скоїв самогубство», – йдеться в повідомленні управління Нацполіції в Луганській області.

У поліції повідомили про вилучення табельної зброї загиблого, обставини та причини події встановлюються.

Повідомляється про відкриття кримінального провадження за статтею про вбивство.