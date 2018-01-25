Активісти пікетували будівлю Мін’юсту Італії на захист нацгвардійця Маркова – Городецький

25 січня представники української громади пікетували Міністерство юстиції Італії на захист заарештованого в цій країні військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Маркова. Про це повідомив координатор оргкомітету «Євромайдан Рим» Олесь Городецький у Facebook.

«Головною вимогою учасників акції було справедливе розслідування справи українського нацгвардйіця Віталія Маркова, який протягом 6 місяців перебуває в італійській в’язниці без жодного об’єктивного доказу його вини. На акції було озвучено багато питань до слідчих органів Італії щодо справи Маркова, лунали заклики до тіснішої співпраці італійських слідчих з правоохоронними органами України задля встановлення істини», – повідомив Городецький.

За його даними, на акцію зібралися головним чином представники української громади Риму та регіону Марке. Учасники оприлюднили листа нацгвардійця. Була присутня мати Віталія Маркова.

30 червня 2017 року в Італії затримали українського військовослужбовця Маркова за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу міста Слов’янська Донецької області в травні 2014 року. Українець перебуває в італійському місті Павіа.

За даними українського слідства, загибель Андреа Роккеллі та його колеги сталася внаслідок артобстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків. Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що італійський фотожурналіст був убитий, коли перебував на непідконтрольній українській владі на той момент території між позиціями збройних формувань і угруповань бойовиків. При цьому він відвідав «сіру зону» без погодження з офіційною владою України. Заступник генпрокурора розповів, що українське слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні до загибелі Роккеллі. При цьому українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу в справі про вбивство Роккеллі.

Генеральна прокуратура також не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України. Адвокат Маркова запропонував прокурорам і представникам італійської поліції разом поїхати в Україну для проведення серії експертиз на горі Карачун Донецької області.

16 листопада 2017 року очільник МВС Арсен Аваков звернувся до міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано з листом у зв’язку з відхиленням клопотання Маркова із закликом звернути увагу на справу, щоб уникнути спекуляцій.