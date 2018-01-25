У Відні завершився перший день переговорів щодо Сирії, сторона Асада заявила – «зустріч була хорошою»

Спеціальний представник ООН у справах Сирії Стаффан де Містура провів зустрічі у Відні у перший день дводенних переговорів під егідою ООН з пошуку шляхів політичного вирішення майже семирічної війни в Сирії.

Де Містура вперше зустрівся з сирійськими офіційними особами, а потім окремо з опозиційною сирійською комісію на переговорах, присвячених конституційним питанням після того, як восьмий раунд переговорів у Женеві минулого місяця закінчився безрезультатно.

«Зустріч була хорошою», – прокоментував агенції Reuters голова урядової делегації Сирії Башар аль-Джафарі її перебіг, інших деталей він не уточнив.

Раніше представник підтримуваної Заходом сирійської опозиції Наср аль-Харірі заявив, що ці два дні переговорів у Відні стануть «реальним тестом для всіх сторін».

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан описав переговори у Відні як «останню надію», щоб досягти політичного вирішення ситуації в Сирії.

Збройний конфлікт у Сирії розпочався у 2011 році. Крім переговорів щодо врегулювання протистояння під егідою ООН, Росія, Іран та Туреччина проводять паралельні перемовини в казахстанській столиці Астані.