New York Times: Трамп намагався звільнити спецпрокурора Мюллера у червні

Американське видання New York Times стверджує, що президент США Дональд Трамп наказав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру піти у відставку в червні 2017 року, але скасував це рішення після того, як адвокат Білого дому Дональд Макґан заявив про намір звільнитися через це рішення президента.

В опублікованій 25 січня статті New York Times посилається на свідчення чотирьох неназваних людей, близьких до справи. Газета заявила, що не отримала негайної реакції Білого дому на ці повідомлення.

Розвідувальні служби США дійшли висновку, що Росія втрутилася в президентські вибори в США 2016 року, щоб сприяти кампанії Трампа і шкодити його опонентці з Демократичної партії Гілларі Клінтон.

На початку серпня 2017 року спецпрокурор Роберт Мюллер скликав велику колегію присяжних для розслідування «російського сліду» у виборах. Мюллер з’ясовує, чи була змова штабу Дональда Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Москва втручання у виборчий процес в інших державах категорично відкидає, Трамп називає це розслідування «полюванням на відьом».