У ГПУ повідомили про виклик на допит екс-голови СБУ Якименка

Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-голову Служби безпеки України Олександра Якименка, йдеться у відповідній повістці на сайті ГПУ.

«Необхідно з’явитися 6 лютого 2018 року о 12:00 до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України на підставі статті 297-5 КПК України для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Якименка викликають на допит як підозрюваного у кримінальному провадженні за кількома статтями.

Повістку відправили на останнє місце реєстрації і фактичного проживання, додали в ГПУ.

У грудні 2017 року Печерський районний суд Києва дозволив заочне розслідування щодо екс-голови СБУ Олександра Якименка у справі про організацію розстрілів активістів на Майдані. За даними українських спецслужб, Якименко може переховуватися у Росії.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.