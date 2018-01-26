США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, повідомляє Мінфін США.

До списку санкцій потрапила 21 фізична особа.

Також Мінфін США опублікував два списки, в яких загалом 21 компанія, зокрема, підприємства, які, як вказується, пов’язані з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

Під обмеження Мінфіну США, зокрема, потрапили заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, глава «Технопромекспорт» Сергій Топор-Гілка.

Російська компанія «Технопромекспорт», яка займається будівництвом енергетичних об’єктів, також потрапила до списку санкцій.

Наприкінці січня збігає останній термін, коли адміністрація США має виконати низку пунктів закону про розширення санкцій щодо Ірану, Росії і Північної Кореї, ухваленого минулого літа. Закон передбачає надання списку державних чиновників, керівників державних компаній, організацій, пов’язаних із російською державою, які причетні до утисків прав людини в Росії чи підтримки російської агресії проти України.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає.