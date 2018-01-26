Клімкін назвав нові санкції США свідченням тиску на Росію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає введення нових санкцій США свідченням тиску на Росії через її агресію щодо України.

«Посилення тиску на Росію – нові санкції США. Крок за кроком санкції охоплюють всіх причетних до встановлення російської окупаційної адміністрації на українській землі», – написав Клімкін у Twitter.

Президент України Петро Порошенко після зустрічі із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Давосі також подякував американській стороні за здійснювану політику санкцій проти Росії.

«Вдячний США за політику санкцій, які запроваджуються американськими партнерами проти російських резидентів. Для нас дуже важливо мати цей механізм впливу, щоб повернути Росію за стіл переговорів і забезпечити деокупацію Донбасу і звільнення Криму», – сказав президент.

26 січня США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні – до списку санкцій потрапила 21 фізична особа. Також Мінфін США опублікував два списки, в яких загалом 21 компанія, зокрема, підприємства, які, як вказується, пов’язані з угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Під обмеження, зокрема, потрапили заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, глава «Технопромекспорт» Сергій Топор-Гілка.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає.