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27 Січень 2018, Київ 09:22
Новини | Міжнародні

МОК оприлюднив правила поведінки російських спортсменів на зимовій Олімпіаді

Російським спортивним уболівальникам буде дозволено розмахувати національним прапором на змаганнях під час майбутніх Зимових ігор в Південній Кореї, але до спортсменів і представників команд будуть застосовані обмеження щодо демонстрації символіки Росії.

Це випливає із правил Міжнародного олімпійського комітету, оприлюднених 26 січня для російських спортсменів, які змагатимуться під назвою «Олімпійський спортсмен з Росії» після заборони через допінг виступати як країна в іграх у Пхьончхані 9-25 лютого.

Повідомляється, що спортсмени та посадові особи команди мають «утримуватися від будь-яких публічних форм реклами, діяльності та спілкування, пов’язаних з національним прапором, гімном, емблемою і символами НОК на будь-якому олімпійському об’єкті або через засоби масової інформації (в тому числі в соціальних мережах)».

Повідомляється, що спортсмени також не можуть брати національний прапор, гімн, емблему та символи на будь-якому олімпійському майданчику (наприклад, приймати національний прапор від людей), виконувати національний гімн тощо.

Єдиним винятком з правил є те, що учасники можуть розміщувати російські прапори в своїх спальнях у олімпійському містечку, але так, щоб їх не було видно ззовні.

У грудні 2017 року МОК заборонив Росії брати участь у зимових Іграх у південнокорейському Пхйончхані через «безпрецедентну систематичну маніпуляцію» олімпійською антидопінговою системою. Водночас МОК вирішив, що окремі росіяни зможуть змагатися як нейтральні спортсмени за умови дотримання вимог щодо допінгу.

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