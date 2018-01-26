Бойовики не допустили спостерігачів до вантажівок із «гумконвоєм» – СММ ОБСЄ

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що бойовики угруповання «ЛНР» не дозволили спостерігачам відвідати місцевість, де розміщені вантажівки з отриманим із Росії вантажем із так званого «гумконвою». Про це йдеться у звіті місії за вечірні години 24 січня-25 січня.

«У Луганську четверо членів «ЛНР», двоє з яких були озброєними, не дозволили патрулю місії проїхати на територію об’єкту за автоколоною з 10 тентованих вантажівок із російськими номерними знаками та написом «Гуманітарна допомога від Російської Федерації», – йдеться у повідомленні спостерігачів.

За їхніми даними, один із членів угруповання «ЛНР» повідомив спостерігачам, що для їх доступу до об’єкту, потрібен «дозвіл від інших членів «ЛНР».

25 січня МНС Росії надіслало на окуповану частину українського Донбасу 73-й «гумконвой». Як заявили у російському відомстві, у колоні ­– 400 тонн вантажів із переважно ­дитячими продуктовими наборами. Міністерство закордонних справ України заявило, що російський вантаж був переміщений усупереч нормам міжнародного права.