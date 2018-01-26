У Києві ходою вшанували пам’ять Михайла Жизневського

У п’ятницю ввечері в центрі Києва кількадесят активістів, представників білоруських спільнот в Україні, а також учасників Революції гідності влаштували ходу пам’яті до дня народження загиблого у 2014 році громадянина Білорусі Михайла Жизневського.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, акція розпочалася на Михайлівській площі і завершилась на вулиці Грушевського.

Дорогою до кінцевого пункту – «народного меморіалу» загиблому майданівцю навпроти входу в стадіон «Динамо» – активісти несли в руках свічки, прапори, фото Жизневського та квіти.

Михайло Жизневський народився у білоруському Гомелі, 26 січня хлопцю виповнилося б 30 років. Він став однією з перших жертв Революції гідності, трагічно загинув 22 січня 2014 від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні минулого року президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Герой України.