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27 Січень 2018, Київ 09:22
Новини | Суспільство

У Києві ходою вшанували пам’ять Михайла Жизневського

У Києві вшанували пам'ять Героя Небесної сотні Жизневського (відео)
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У п’ятницю ввечері в центрі Києва кількадесят активістів, представників білоруських спільнот в Україні, а також учасників Революції гідності влаштували ходу пам’яті до дня народження загиблого у 2014 році громадянина Білорусі Михайла Жизневського.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, акція розпочалася на Михайлівській площі і завершилась на вулиці Грушевського.

Дорогою до кінцевого пункту – «народного меморіалу» загиблому майданівцю навпроти входу в стадіон «Динамо» – активісти несли в руках свічки, прапори, фото Жизневського та квіти.

Михайло Жизневський народився у білоруському Гомелі, 26 січня хлопцю виповнилося б 30 років. Він став однією з перших жертв Революції гідності, трагічно загинув 22 січня 2014 від пострілу в серце на вулиці Грушевського в Києві. У червні минулого року президент України Петро Порошенко присвоїв Жизневському посмертно звання Герой України.

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