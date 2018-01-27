ДПСУ: з початку року біометричний контроль при в’їзді в Україну пройшли 50 тисяч людей

З початку 2018 року біометричний контроль при в’їзді в Україну пройшли 50 тисяч людей, з них – 42 тисячі громадян Росії, повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

«З початку року контроль пройшли 50 тис. іноземців, зокрема 42 тис. росіян», – сказав він під час засідання колегії МВС.

З 1 січня в Україні офіційно почали діяти нові правила в'їзду в країну для іноземців з 71-ї країни, в тому числі, для громадян Росії, які передбачають фіксацію біометричних даних. Від 27 грудня ця система працювала в тестовому режимі..

За даними ДПСУ, для створення системи біометричного контролю технічно дообладнали 157 пунктів пропуску та 3 КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом.