Земан лідирує на виборах президента Чехії

У Чехії у ході другого туру виборів президента після підрахунку голосів з половини виборчих дільниць лідирує чинний президент Мілош Земан.

Згідно з попередніми даними, він набирає близько 55 відсотків голосів, його суперник, колишній президент Академії наук Іржі Драгош, – близько 45 відсотків.

Однак це співвідношення може змінитися. Поки що не підраховані голоси в більшості виборчих дільниць в Празі, де переважно підтримують суперника Земана.

Повні попередні підсумки голосування очікуються в найближчі години.

У першому турі виборів 12-13 січня жоден з кандидатів не отримав більшості голосів виборців. Тоді Земан отримав 38,6 відсотка голосів, а Драгош – 26,6 відсотка.

Земан протягом свого першого п’ятирічного терміну неодноразово відвідував Росію і висловлювався за скасування санкцій, введених в зв’язку з анексією Криму і війною на сході України. Його суперник Драгош вважається проєвропейським політиком.

Нинішні вибори є другими в Чехії прямими виборами президента – раніше голову держави обирав парламент.

У Чехії, що є парламентською республікою, президент має обмежені повноваження, але деякі з них досить важливі – наприклад, призначення кандидата на посаду прем’єр-міністра для формування нового уряду. Крім того, президенти Чехії традиційно відіграють велику роль у публічних дебатах у країні.