Біатлон: українка Варвинець здобула «срібло» в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Українська спортсменка Ірина Варвинець здобула «срібло» в гонці переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону в італійському Ріднау. Це друга після «золота» у спринті напередодні нагорода Варвинець на чемпіонаті.

Першою і третьою у гонці переслідування сьогодні стали французькі спортсменки Клоє Шевальє та Жюлі Сімон відповідно.

Українська збірна на чемпіонаті Європи з біатлону частково представлена олімпійським складом. Ірина Варвинець якраз є у числі спортсменів національної збірної на зимовій Олімпіаді в Пхйончхані, що проходитиме 9-25 лютого.