На Донбасі пострілом снайпера бойовиків убитий військовий ЗСУ – штаб

У штабі української воєнної операції на Донбасі 27 січня повідомили, що через постріл снайпера підтримуваних Росією бойовиків загину один український військовослужбовець.

Згідно з повідомленням на сторінці штабу у Facebook, військовий зазнав поранення несумісного ж життям в районі Верхньоторецького, що на донецькому напрямку.

Від початку доби і до 18-ї години бойовики здійснили один обстріл, зазначили в штабі.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілі населеного пункту Логвинове з озброєння БМП і великокаліберного кулемета. На сайтах угруповання «ДНР» відсутня інформація про порушення режиму тиші в денні години 27 січня на захоплених донецькими бойовиками територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.