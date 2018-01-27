Поліція і Нацгвардія мають бути готові до роботи на звільнених від окупації територіях – Аваков

Національна поліція та Національна гвардія після деокупації Криму та Донбасу працюватимуть спільно на звільнених територіях, тому мають підготуватися вже зараз, заявив під час щорічної колегії МВС міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Вже скоро настане та фаза, коли Нацполіція України разом із Національною гвардією зайдуть на поки що окуповані території і там треба буде слідкувати за порядком. Звільняти і захищати окуповані території – дуже важка робота, і ми це вже робили, коли звільняли території Луганської і Донецької областей. Треба готуватися до неї вже зараз», – сказав Аваков.

Міністр зазначив, що особливий вишкіл знадобиться, коли «період фальшивих мітингів, які відволікають увагу, пройде».

Нині українські правоохоронні органи присутні лише на підконтрольній Києву території Луганської і Донецької областей. На території окупованого Росією Криму діють підконтрольні Кремлю силовики.