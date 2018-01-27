Аваков заявив, що Дєєва працює його радником «на громадських засадах»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва є його радником «на громадських засадах».

«Вона (Дєєва – ред.) зараз працює радником міністра на громадських засадах», – сказав Аваков 27 січня на колегії МВС, запросивши Дєєву на трибуну.

Вона виступила з доповіддю про гендерну політику в поліції й закликала посилити забезпечення прав жінок у правоохоронних органах.

27 грудня 2017 року уряд звільнив Дєєву з посади заступника міністра внутрішніх справ після її заяви «за власним бажанням».

26 січня Анастасія Дєєва перейшла на роботу в структуру Організації Об’єднаних Націй з гендерної рівності.