У Греції і Македонії шукають компромісу щодо назви «Македонія» перед зустріччю з представником ООН

Прем’єр-міністри Греції і Македонії Алексіс Ципрас та Зоран Заєв організували в суботу переговори в своїх країнах із політичними лідерами, щоб обговорити стратегію перед запланованими наступного тижня зустрічами із вирішення давньої суперечки довкола назви «Македонія».

Наразі Ципрас не зміг заручитися підтримкою лідера опозиційної «Консервативної нової демократії» Кіріакоса Міцотакіса. «Ми не будемо розділяти греків, щоб об’єднати Скоп’є», – сказав він у телезверненні після зустрічі з Ципрасом 27 січня.

Тим часом, в Скоп’є прем’єр Заєв і президент Македонії Джорґе Іванов вирішили обговорити це питання також з міністрами оборони, закордонних справ, відповідальними за євроінтеграцію чиновниками і лідерами політичних партій.

29 січня і 1 лютого посланець ООН зустрінеться з керівництвом Греції і Македонії відповідно, щоб спробувати досягнути консенсусу.

Хоча лідери, схоже, наближаються до врегулювання суперечки, обоє стикаються з потужним спротивом щодо компромісу з боку націоналістів в своїх країнах. В Афінах навіть запланували на 4 лютого масову акцію протесту проти компромісу щодо назви «Македонія». Організатори кажуть, що хочуть зібрати близько мільйона людей.

Суперечка довкола назви «Македонія» протягом багатьох років створює перешкоди для спроб Македонії приєднатися до Європейського союзу і НАТО, бо Афіни, зокрема, блокували відповідні заявки Македонії. У Греції наполягають, що Македонією не можуть називатися одночасно дві території – країна і грецький регіон.