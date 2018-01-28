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28 Січень 2018, Київ 23:19
Новини | Міжнародні

Іран: у Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади

Снігопад у Тегерані, 28 січня 2018 року

У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни.

Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця.

Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на північному сході країни також призупинили.

У Червоному Півмісяці заявили, що 6,6 тисячі людей доставили до пунктів тимчасового розміщення.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість дротів електромереж і автомобілів пошкоджені через падіння дерев.

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