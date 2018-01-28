Президент Фінляндії переміг на виборах на другий термін

Президент Фінляндії Саулі Нійністе переміг на президентських виборах, забезпечивши собі другий шестирічний термін на посаді вже в першому турі.

За результатом повного підрахунку голосів, що був завершений протягом кількох годин після закриття виборчих дільниць, він здобув 62,7 відсотка голосів. Його найближчий суперник, висуванець «Зелених» Пекка Хаавісто, має 12,4 відсотка, жоден із решти шести кандидатів не здобув більше за 7 відсотків. Явка виборців склала 66,7 відсотка.

69-річний Саулі Нійністе, проєвропейський діяч, який раніше був також міністром фінансів і спікером парламенту Фінляндії, мав високу популярність протягом першого президентського терміну. Він ішов на переобрання як незалежний кандидат, без зв’язку з консервативною правоцентристською Національною коаліційною партією, яку раніше очолював.

У Фінляндії президент, переважно церемонійна фігура, все ж має деякі важливі повноваження – зокрема, він спільно з урядом визначає зовнішню політику і політику в галузі безпеки й відіграє важливу роль у зовнішній політиці, особливо в питаннях поза Європейським союзом. За дослідженнями, з погляду багатьох фінів головним завданням президента країни є зберігати добрі відносини і з сусідньою Росією, і з Заходом, особливо зі США.

Саулі Нійністе це вдавалося протягом першого терміну; хоча Фінляндія як член Євросоюзу й приєдналася до санкцій проти Росії через агресію Москви проти України, він підтримував добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним. Він також фактично зблизив Фінляндію з союзом НАТО, членом якого Хельсінкі не є, не викликавши ворожнечі з Росією. Нині Нійністе став першим кандидатом, який переміг на президентських виборах у Фінляндії вже в першому турі з часу запровадження прямих виборів президента 1994 року.