Афганістан: бойовики напали на пропускний пункт біля військової академії в Кабулі, є жертви

У Міністерстві оборони Афганістану повідомили, що чотири бойовики напали на пропускний пункт біля головної військової академії країни імені Маршала Фахіма в Кабулі. За попередніми даними, щонайменше один військовий загинув, троє поранені.

Також повідомляється, що один бойовик підірвався, ще один загинув у перестрілці, двоє інших продовжили бій з силами безпеки. Бойові дії, що почалися близько 5 ранку 29 січня, тривають.

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за напад, який стався після недавніх атак талібів у Кабулі, один з яких – 27 січня, коли загинуло понад 100 людей.