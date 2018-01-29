Афганістан: біля військової академії в Кабулі 5 військових загинули, 10 поранені

У Міністерстві оборони Афганістану уточнили, що усього п’ятеро бойовиків атакували удосвіта 29 січня поліцейський пропускний пункт біля головної військової академії країни в Кабулі, убивши п’ятьох військових і поранивши ще 10-ох. Збройне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

За даними Міноборони, першим напав на підрозділ, що охороняє академію, бойовик-смертник, за ним інші бойовики відкрили по солдатах вогонь. Загалом ще два бойовики підірвали себе, двоє були вбиті під час перестрілки, а одного схопили військові.

Персонал військової академії імені Маршала Фахіма вже був об’єктом нападу 21 жовтня 2017 року, тоді загинули щонайменше 15 курсантів, а відповідальність за напад взяли на себе таліби.