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29 Січень 2018, Київ 11:32
Новини | Міжнародні

Афганістан: біля військової академії в Кабулі 5 військових загинули, 10 поранені

Сили безпеки оточили район біля головної військової академії Афганістану, 29 січня 2018 року

У Міністерстві оборони Афганістану уточнили, що усього п’ятеро бойовиків атакували удосвіта 29 січня поліцейський пропускний пункт біля головної військової академії країни в Кабулі, убивши п’ятьох військових і поранивши ще 10-ох. Збройне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад.

За даними Міноборони, першим напав на підрозділ, що охороняє академію, бойовик-смертник, за ним інші бойовики відкрили по солдатах вогонь. Загалом ще два бойовики підірвали себе, двоє були вбиті під час перестрілки, а одного схопили військові.

Персонал військової академії імені Маршала Фахіма вже був об’єктом нападу 21 жовтня 2017 року, тоді загинули щонайменше 15 курсантів, а відповідальність за напад взяли на себе таліби.

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