«Вони боролись, щоб ми перемогли» – Порошенко про 100-річчя бою під Крутами

Президент України Петро Порошенко звернулися до українців з нагоди століття бою під Крутами.

«Сторіччя минуло з того дня, коли відважні хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога та на декілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ. Цих декілька днів вистачило для того, щоб на століття вперед закласти основи української державності», – написав президент на сторінці у Facebook.

Порошенко додав: «Вони боролись, щоб ми перемогли».

Своє звернення до дня пам’яті бою під Крутами оприлюднили також прем’єр-міністр Володимир Гройсман та секретар РНБО Олександр Турчинов.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції за 18 кілометрів на схід від Ніжина, 130 кілометрів на північний схід від Києва (нині Чернігівська область). Він тривав близько п’яти годин. Унаслідок цього протистояння між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що нараховував за різними джерелами від трьохсот до чотирьохсот осіб, українське військо призупинило наступ противника. 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені.