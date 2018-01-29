У Харківському університеті внаслідок вогнепального поранення загинув курсант – ЗСУ

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант.

Як повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ, 28 січня близько 21:30 в університеті виявили без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету.

За цим фактом призначено службове розслідування. Однією із версій слідства, яка на даний час розглядається правоохоронними органами, – самогубство військовослужбовця.

Тривають слідчі дії, обставини загибелі з’ясовуються.