У Харківському університеті внаслідок вогнепального поранення загинув курсант – ЗСУ

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант.
Як повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ, 28 січня близько 21:30 в університеті виявили без ознак життя тіло курсанта інженерно-авіаційного факультету.
За цим фактом призначено службове розслідування. Однією із версій слідства, яка на даний час розглядається правоохоронними органами, – самогубство військовослужбовця.
Тривають слідчі дії, обставини загибелі з’ясовуються.
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