Трамп: США не хочуть вести переговори із «Талібаном»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон не хоче вести переговори із «Талібаном».

Трамп заявив про це після декількох нападів в Афганістані, зокрема потужного вибуху в Кабулі 27 січня, внаслідок якого загинули понад 100 людей і відповідальність за який взяли на себе таліби.

Після цього нападу президент США закликав всі країни до «вирішальних дій» проти «Талібану». За його словами, дії талібів «відновлюють рішучість» США і їхніх партнерів в Афганістані.

29 січня під час обіду з представниками Ради безпеки ООН Трамп заявив: «Ми закінчимо те, що маємо закінчити» в Афганістані.

Ввечері 20 січня внаслідок нападу бойовиків на готель «Інтерконтиненталь» у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 30 людей, серед них 14 – іноземці, в тому числі – українці. Громадяни України, які загинули внаслідок нападу, були співробітниками українських авіакомпаній. Серед загиблих іноземців були також американці. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Талібан».