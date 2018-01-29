Геї, що заявили про визнання їхнього шлюбу, залишили Росію

Павло Стоцко і Євген Войцеховський, які розповіли про визнання в Росії їхнього шлюбу, виїхали з країни через погрози, повідомив правозахисник Ігор Кочетков.

За його словами, Стоцка і Войцеховського змушували віддати паспорти поліцейським. Їм погрожували, що в разі відмови їх «не залишать у спокої, звинуватять в непокорі співробітникам поліції і заведуть кримінальну справу».

«Крім того, співробітники поліції відкритим текстом заявили, що вони не зможуть захистити їх від зазіхань з боку гомофобно налаштованих громадян і організацій. Це теж була прихована загроза», – сказав Кочетков в ефірі російського телеканалу «Дождь».

Про від’їзд також повідомляє російська ЛГБТ-мережа. «Такий розвиток подій не планувався, і тільки реальна загроза свободі і безпеці Павла і Євгена стали причиною їхнього від’їзду», – йдеться в повідомленні.

Стоцко і Войцеховський одружилися в Копенгагені 4 січня. Коли вони минулого тижня повернулися до Москви, вони надали свої паспорти поліції для підтвердження шлюбу. Попри те, що Росія не визнає одностатевих шлюбів, а сексуальні меншини зазнають дискримінації і переслідувань в країні, поліцейські поставили штамп у паспорті.

28 січня у МВС Росії заявили, що чиновника, який поставив штамп, і його керівника усунули, і триває розслідування.

29 січня Стоцка і Войцеховського зобов’язали з’явитися в поліцію для складання протоколу про умисне псування паспорта через недбалість. У МВС Росії вважають, що вони «ініціювали внесення в свої паспорти відміток, не передбачених чинним законодавством».

Радіо «Ехо Москви» повідомило, що пара за порадою адвокатів віддала свої паспорти поліції й обміняла їх на нові.