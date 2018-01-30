Посланець ООН проведе зустрічі у Греції і Македонії з вирішення конфлікту довкола назви «Македонія»

Спеціальний посланець ООН з вирішення міждержавного конфлікту довкола назви «Македонія» Метью Німіц сьогодні проведе у Греції переговори з тамтешнім міністром закордонних справ Нікосом Коціасом, повідомило 29 січня зовнішньополітичне відомство країни.

Згідно з повідомленням, потім Німіц вирушить до Македонії для зустрічей з офіційними особами.

Прем’єр-міністри Греції і Македонії Алексіс Ципрас та Зоран Заєв минулого тижня організували переговори в своїх країнах із політичними лідерами, щоб обговорити стратегію перед запланованими зустрічами з Наміцом.

Хоча керівництво країн заявляло про «наближення» врегулювання суперечки, і Греція, і Македонія стикаються з потужним спротивом щодо компромісу з боку націоналістів в своїх країнах. В Афінах навіть запланували на 4 лютого масову акцію протесту проти компромісу щодо назви «Македонія». Організатори кажуть, що хочуть зібрати близько мільйона людей.

Суперечка довкола назви «Македонія» протягом багатьох років створює перешкоди для спроб Македонії приєднатися до Європейського союзу і НАТО, бо Афіни, зокрема, блокували відповідні заявки Македонії. У Греції наполягають, що Македонією не можуть називатися одночасно дві території – країна і грецький регіон.